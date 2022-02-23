مصادر: القاهرة تُعرقل وساطة تركية بين «باشاغا» و«الدبيبة»

كشفت صحيفة “العربي الجديد”، عن أن القاهرة عرقلت تحركات تركية بشأن الملف الليبي، في محاولة لتصدر المشهد هناك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية خاصة مقربة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، أن تركيا قدمت مبادرة للوساطة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك في الوقت الذي كشف فيه الدبيبة عن خطة تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن أنقرة وجهت الدعوة لكل من باشاغا والدبيبة لزيارة أراضيها، وعقد لقاء بينهما للتوصل إلى حل لأزمة الانقسام الراهنة، ومنع الاحتراب مجدداً في ليبيا.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن باشاغا أبلغ الأمر للمسؤولين في مصر، قبل أن ينتهي الأمر بطلب مصري له بعدم تلبية الدعوة التركية، وتأكيده أن أي حل لا بد أن يكون من داخل ليبيا.

وقالت المصادر إن مصر، التي شاركت في الترتيب للخطوة التي أعلن عنها مجلس النواب باختيار باشاغا لرئاسة حكومة جديدة، تعول كثيراً على تلك الخطوة لاستعادة توازن الأدوار في ليبيا، في ظل التحالف بين الدبيبة وأنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد مؤخراً، أن علاقة بلاده بكل من الدبيبة وباشاغا طيبة.

وقال أردوغان في تصريحات صحافية: “علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى العلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة”، قبل أن يضيف أن “الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي وكيف”.

وتابع أردوغان: “نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها”.

في غضون ذلك، كشفت المصادر المصرية، عن لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد الماضي، وأوضحت أن صالح أطلع كامل على آخر التطورات في الأزمة الليبية، وتفاصيل اللقاء الذي جمعه بالمستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز.

وبحسب المصادر المصرية، فإن البعثة الأممية في ليبيا باتت طرفاً مهماً فيما يجري هناك على الأرض، وأكدت أن التنسيق المصري الفرنسي بشأن الأوضاع في ليبيا بات ينظر لوضع المستشارة الأممية الراهن، ورغبة الإدارة الأميركية في دعم بقائها في موقعها الحالي، كورقة مهمة يمكن الاعتماد عليها، من أجل كسب موقفها لصالح دعم الاختيار المصري الفرنسي الممثل في باشاغا، وخفض الدعم الأممي والأميركي المقدم للدبيبة.

وكان صالح بدأ زيارته للقاهرة، يوم الجمعة الماضي، لحضور أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

ووفقاً للمصادر، فإن صالح طرح في القاهرة ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين في مصر ووليامز، لاستيعاب موقفها بالإضافة إلى ضرورة استغلال الموقف الأميركي الرامي إلى دعم بقاء المستشارة الأممية في موقعها، وتغيير قناعات الإدارة الأميركية بشأن رفضها للخطوات الأخيرة.

وقالت المصادر إن “الإدارة الأميركية لا تزال متمسكة بما يمكن تسميته بمسار الدبيبة، خاصة أنه يضمن إجراء انتخابات قريباً، على عكس التصور الخاص بحكومة الاستقرار، الذي يرجئ المسار الانتخابي لفترة أطول”.