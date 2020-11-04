مصادر: تركيا مستمرة في دعم ليبيا مستقلة ذات سيادة تضم جميع الليبيين

أفادت مصادر أمنية تركية، باستمرار دعم تركيا لليبيا مستقلة ذات سيادة تضم جميع الليبيين، بالإضافة إلى تأييدها العملية السياسية بموجب قرارات مجلس الأمن، مشددة على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في البلاد.

ونقلت قناة “تي أر تي عربي” عن المصادر قولها، إن الجيش التركي سيواصل وجوده في ليبيا ما دامت حكومة الوفاق تريد ذلك.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية 5+5 اتفقت على عودة القوات إلى مقراتها وتبادل المحتجزين، خلال اجتماع غدامس الذي استمر يومين، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار الموقع في جنيف الشهر الماضي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: إن “اللجنة العسكرية اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خط التماس”.

وحول الاتفاق أكدت المصادر الأمنية لوكالة “الأناضول” للأنباء، استمرار دعم تركيا لليبيا مستقلة وذات سيادة تضم جميع الليبيين.

وجددت المصادر تأييد تركيا لعملية سياسية بين الليبيين بموجب قرارات مجلس الأمن في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها، مرحبة بأي خطوات ملموسة في هذا الصدد.

كما شددت على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في البلاد.

ولفتت المصادر إلى استمرار تركيا في تقديم الدعم في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والاستشارة العسكرية، في إطار التزامها بالاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق.