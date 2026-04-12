مصادر خاصة لـ«عين ليبيا»: اتحاد كرة القدم في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي كيروش

كشفت مصادر خاصة لشبكة “عين ليبيا” أن مدرب المنتخب المصري والإيراني والعُماني السابق كارلوس كيروش بات قريبًا من تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك في إطار تحركات الاتحاد الليبي لكرة القدم لإعادة بناء الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ذات المصادر، فقد شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الاتصالات والمفاوضات بين مسؤولي الاتحاد الليبي والمدرب البرتغالي المخضرم، وسط مؤشرات إيجابية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بقيادة كيروش للمنتخب الوطني خلال الاستحقاقات القادمة.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الاتحاد الليبي إلى التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة دولية واسعة في تدريب المنتخبات، خاصة مع اقتراب المنافسات القارية والتصفيات الدولية التي تنتظر المنتخب الليبي خلال الفترة القادمة.

ويعد كيروش أحد أبرز الأسماء التدريبية على مستوى المنتخبات الوطنية، حيث سبق له تدريب عدة منتخبات بارزة حول العالم، من بينها ، كما عمل مساعدًا تاريخيًا للمدرب الأسطوري أليكس فيرغسون في نادي مانشستر يونايتد.

ويرى متابعون أن التعاقد المحتمل مع كيروش قد يشكل خطوة مهمة في مسار تطوير المنتخب الوطني، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب البرتغالي في إدارة المباريات الكبرى وبناء المنتخبات على أسس تكتيكية وانضباطية واضحة.

وفي انتظار الإعلان الرسمي، تبقى المفاوضات في مراحلها المتقدمة، وسط ترقب واسع من الشارع الرياضي الليبي لمعرفة هوية المدرب الذي سيقود فرسان المتوسط في المرحلة القادمة.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد الليبي لكرة القدم ملف الجهاز الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء مرحلة إعداد جديدة يأمل من خلالها الشارع الرياضي في عودة المنتخب الوطني إلى الواجهة القارية.