مصادر طبيعية لـ«الكالسيوم».. فما الكميات المطلوبة لمواجهة هشاشة العظام؟

يُعدّ الكالسيوم من بين المعادن الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان للقيام بالوظائف الحيوية المختلفة، ويُساعد بدوره في بناء العظام، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية.

ونقدم إليك قائمة بأبرز 21 مصدرًا طبيعيًا للكالسيوم وتشمل ما يلي:

منتجات الألبان: “زبادي بالفانيليا- الحليب – جبن الريكوتا- الزبادي اليوناني- جبن القريش- جبن الشيدر”

الفاكهة والخضار:” عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم- الكرنب الأخضر المطبوخ- السبانخ المطبوخة- البروكلي- الكرنب الملفوف الصيني”.

الأطعمة الغنية بالبروتين” التوفو المُعدّ بكبريتات الكالسيوم- السردين المعلب- الفاصوليا السوداء المعلبة- السلمون المعلب- المكسرات والبذور”.

متطلّبات الكالسيوم

يعتمد مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الإنسان على العمر والجنس، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

الرجال: من 19 إلى 50 عامًا: 1000 ملغم

من 51 إلى 70 عامًا: 1000 ملغم

71 عامًا فما فوق: 1,200 ملغم

النساء: من 19 إلى 50 عامًا: 1000 ملغم

51 عامًا فما فوق: 1,200 ملغم

ويبلغ الحد الأعلى الموصى به للكالسيوم 2,500 ملغم يوميًا للبالغين، أي من سن 19 إلى 50 عامًا. وبالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 51 عامًا فأكثر، يبلغ الحد الأقصى 2000 ملغم يوميًا.

مخاطر الحصول على كمية قليلة للغاية من الكالسيوم: إذا لم تحصل على الكالسيوم الكافي، فقد تواجه مشاكل صحية تتعلق بضعف العظام، قد لا يصل الأطفال إلى نمو الجسم الكامل المحتمل عند سن البلوغ، قد تكون كتلة عظام البالغين ضعيفة، ما يعرضهم لعامل من عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام.

وفي هذه الحالات، قد تساعد مكملات الكالسيوم في الحصول على كميات الكالسيوم المطلوبة للجسم. ولكن، من الضروري التحدث إلى الطبيب أو أخصائي التغذية أولًا قبل استهلاكها.