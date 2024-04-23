مصادر: «عقيلة صالح» تسلم أول ملف مستوفي الشروط لشغل منصب الحكومة الموحدة

نقلت قناة العربية الحدث عن مصادر خاصة لم تسمها قولها أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “استقبل أول ملف مستوفي الشروط لشغل منصب الحكومة الموحدة القادمة”.

وأشارت المصادر إلى ما أسمته “ضغطا دوليا” على حكومتي عبد الحميد الدبيبة ، وأسامة حماد، لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وبيّنت المصادر أن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لن يكون مقتصرًا على المترشحين من مدينة مصراتة.

وعُقِدت في الـ(10) من شهر مارس الماضي، جلسة حوارية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتفق المشاركون فيها على ضرورة تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.