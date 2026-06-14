مصادر لـ«عين ليبيا»: الركراكي ضمن أبرز المرشحين لقيادة «فرسان المتوسط»

بدأ الاتحاد الليبي لكرة القدم دراسة عدد من الملفات التدريبية استعدادًا للمرحلة المقبلة، في ظل سعيه لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة، وسط تداول اسم المدرب المغربي وليد الركراكي ضمن قائمة الأسماء المطروحة لتولي مهمة الإشراف الفني على المنتخب الوطني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الليبي يراقب وضع الركراكي عن كثب، ويجري مشاورات أولية لتقييم إمكانية التعاقد معه، بالنظر إلى السيرة الذاتية المميزة التي يمتلكها المدرب المغربي، وما حققه من نجاحات بارزة على المستوى الدولي.

ويُنظر إلى الركراكي بوصفه أحد أبرز المدربين العرب والأفارقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم، ونجح في ترسيخ شخصية تنافسية قوية لـ”أسود الأطلس” على الساحة العالمية، وهو ما جعله هدفًا للعديد من الاتحادات والأندية الباحثة عن مشروع فني طويل الأمد.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الاتحاد الليبي يضع عدة خيارات على طاولته، من دون حسم نهائي حتى الآن، في إطار دراسة شاملة تهدف إلى اختيار المدرب الأنسب لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تصاعد طموحات الجماهير الليبية في رؤية منتخبها يعود بقوة إلى واجهة المنافسة القارية.

ويرى متابعون أن التعاقد مع اسم بحجم الركراكي سيمثل خطوة نوعية لكرة القدم الليبية، ليس فقط من الجانب الفني، وإنما أيضًا من ناحية بناء مشروع احترافي قادر على تطوير أداء المنتخب واستثمار المواهب المحلية على النحو الأمثل.

وفي المقابل، تبقى العقبات المالية وطبيعة المشروع الرياضي من أبرز العوامل التي قد تحسم أي مفاوضات مستقبلية، خاصة أن المدرب المغربي يحظى باهتمام من عدة جهات رياضية داخل القارة الأفريقية وخارجها. إلا أن تكفل الشركة القابضة للاتصالات بتكاليف التعاقد مع مدرب جديد قد يشكل خطوة من شأنها تسهيل عملية التفاوض.

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحاد الليبي لكرة القدم أو من المدرب وليد الركراكي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو اتفاق بين الطرفين، لتظل جميع التحركات في إطار المتابعة والاهتمام ودراسة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتترقب الجماهير الليبية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وسط آمال كبيرة بأن تشهد المرحلة القادمة مشروعًا فنيًا طموحًا يعيد “فرسان المتوسط” إلى المكانة التي تليق بتاريخ الكرة الليبية وطموحات جماهيرها.