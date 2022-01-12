مصادر لـ«عين ليبيا»: رئاسة نواب تشكل 6 لجان لتوحيد المناصب السيادية

أفادت مصادر خاصة من مجلس النواب، بإصدار رئاسة المجلس 6 قرارات لتشكيل 6 لجان من النواب لبحث إمكانية توحيد الأجسام السيادية وتكليف رؤساء لهذا المناصب.

وبحسب مصادر خاصة لـ«عين ليبيا» فإنّ الأجسام السيادية التي شكّلت لها اللجان هي مصرف ليبيا المركزي, وديوان المحاسبة، وجمعية الدعوة الإسلامية، وجهاز الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجهاز السجل المدني.

وتابعت المصادر الخاصة، أنّ النائب سالم قنان كلّف بلجنة المصرف المركزي، والنائب ميلود الأسود كلّف بلجنة السجل المدني، والنائب عبدالقادر سليمان بلجنة جمعية الدعوة الإسلامية، والنائب وادريس ادم لجنة الرقابة الإدارية، والنائب المهدي الأعور لجنة ديوان المحاسبة، ولجنة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترأسها النائب الصالحين عبدالنبي.

ونص الاتفاق السياسي الليبي على أنّ تعيين المناصب السيادية يكون بالتشاور بين مجلس النواب والأعلى للدولة.