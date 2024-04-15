مصادر ليبية توضح طبيعة زيارة الكبير إلى واشنطن

ذكرت مصادر مطلعة أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى واشنطن، تأتي بناءً على دعوة من مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، في واشنطن، لمناقشة الوضع الراهن للاقتصاد الليبي.

ونقلت ليبيا برس، عن مصادر ليبية قولها، أن الكبير تلقى الدعوة بصفته محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك “ABC”، وسيشارك أيضًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.

وينعقد الاجتماع بشكل دوري، ويُشارك فيه مُحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ومن ضمنهم خالد المبروك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ومُمثلو منظمات المجتمع المدني، لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، والآفاق الاقتصادية العالمية، والتنمية الاقتصادية.