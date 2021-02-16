مصافي النفط تتوقف والملايين بلا كهرباء في ولاية «تكساس» الأمريكية

سؤ الأحوال الجوية و العاصفة الثلجية التي تضرب ولاية تكساس الأميركية أدت إلى وقف العمل في آبار النفط والمصافي، ما أثر على صناعة الطاقة في أكبر ولاية أميركية منتجة للخام، كما أعلنت وسائل الإعلام المحلية انقطاع الكهرباء عن مليوني منزل في الولاية.

وذكرت هيئة تنظيم الطاقة بالولاية، أمس الاثنين: أن “بعض المنتجين يعانون من ظروف تجميد غير مسبوقة أدت إلى مخاوف بشأن سلامة الموظفين وأثرت على الإنتاج”، وفقا لما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأعلنت شركة تكرير النفط “موتيفا إنتربرايسز” أنها ستغلق مصفاة “بورت آرثر”، التي تعتبر الأكبر في البلاد، وتبلغ طاقتها 607 آلاف برميل يوميا .

وقالت رويترز إن مصافٍ أخرى، من بينها إكسون موبيل، بدأت أيضا في التوقف عن العمل.

وأدت حالة التجمد النادرة التي تشهدها الولاية الجنوبية إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 3.5 مليون مشترك، حتى مساء أمس الاثنين، وفقا لما نقلته شبكة “سي أن أن”.

وأفاد موقع “تكساس تريبيون” إن نحو مليوني أسرة في تكساس أصبحت غير قادرة على الحصول على التدفئة أو تشغيل الأجهزة الكهربائية.

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن الأحد، “حالة الطوارئ” في الولاية وقرر إرسال مساعدات فيدرالية “لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية” هناك بسبب الظروف الجوية.

ووفي سياق متصل، يخول الإعلان الرئاسي وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) “تنسيق جميع جهود الإغاثة للتخفيف” من الآثار الناتجة عن العاصفة الشتوية في تكساس على السكان “وتقديم المساعدة المناسبة”، بحسب بيان صادر للبيت الأبيض.

وتعرضت مناطق واسعة من الولايات المتحدة لتساقط الثلوج، مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع خدمة الطقس الوطنية لإصدار تحذيراتها لأكثر من 100 مليون شخص.

ويشير موقع “فلايت أوير” إلى إلغاء أكثر من 950 رحلة داخلية ودولية في الولايات المتحدة، نظرا للأحوال الجوية.