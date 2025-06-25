مصباح دومة: إحاطة المبعوثة الأممية تزيد الأزمة وتعطل التنمية في ليبيا

صرّح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “x” بأن إحاطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء لم تُقدم جديداً، بل زادت الوضع تعقيداً.

وأضاف أن المبعوثة تسعى لإيقاف قطار التنمية الذي انطلق في شرق البلاد وجنوبها وأجزاء أخرى من الغرب، مؤكدًا أن تركيزها يجب أن يكون على الاتفاق السياسي الليبي ومواده بعيداً عن آراء اللجنة الاستشارية التي وصفها بأنها غير واضحة المعايير.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية تبدو وكأنها مجموعة موظفين في البعثة تقوم بتنفيذ ما تراه المبعوثة.