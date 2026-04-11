مصدر إيراني: أمريكا تفرج عن «أصول مجمدة»

أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وعدد من البنوك الأجنبية الأخرى، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات سياسية مرتبطة بمسار التفاوض الجاري بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ورحب المصدر الإيراني بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعكس ما وصفه بـ”الجدية” في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال المحادثات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي المقابل، لم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق علني بشأن مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة حتى الآن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، لوكالة رويترز إن قرار الإفراج عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، مشيرًا إلى أن هذه النقطة مرشحة لتكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة التفاوض.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إيران للحصول على ترتيبات تتعلق بالأصول المجمدة في الخارج، إلى جانب إنهاء العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادها.

وتشير واشنطن في وقت سابق إلى انفتاحها على تخفيف كبير للعقوبات، مقابل ما تصفه بتنازلات من طهران تتعلق ببرامجها النووية والصاروخية.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بانطلاق اجتماع بين الوفد الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام آباد، ضمن التحضيرات للمحادثات مع الجانب الأمريكي.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن الوفد سيقرر بعد الاجتماع ما إذا كانت المحادثات مع الولايات المتحدة ستُعقد بشكل مباشر، في ظل ترتيبات متعلقة بالشروط المسبقة.

كما وصلت الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد في فندق سيرينا في إسلام آباد، على أن تنطلق بعد ظهر السبت في حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من الجانب الأمريكي.