مصدر: «السراج» سيُسلم السلطة للحكومة الجديدة يوم الثلاثاء ويُغادر إلى لندن

قال مصدر مقرب من حكومة الوفاق، إن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سيعود غدا الاثنين إلى العاصمة طرابلس قادما من إيطاليا.

وأوضح المصدر لموقع “الساعة 24” الإخباري، أن السراج سيقوم بتسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يوم الثلاثاء المقبل في مراسم رسمية.

وذكر المصدر أن السراج سوف يغادر فور ذلك طرابلس متجها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، وذلك لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي ذات السياق، نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصادر قولها، إن يوم الثلاثاء هو موعد التسليم والاستلام بين رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج والرئيس الجديد محمد المنفي.

وأضافت المصادر، أن التسليم والاستلام سيحضره أعضاء المجلس الرئاسي الحالي ونظرائهم الجدد بطريق السكة في العاصمة طرابلس.