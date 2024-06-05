مصدر برلماني: لقاء مرتقب بين أعضائي مجلسي النواب والدولة لبحث الملف السياسي

كشف مصدر برلماني، أن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، سيجتمعون في مدينة مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريح لصحيفة الاتحاد، إن الاجتماع سيكون للتوافق على قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة 6+6، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وتفعيل مخرجات اجتماعات بوزنيقة المغربية بتعيين شاغلي المناصب السيادية.

وأضاف المصدر أن البعثة الأممية لدى ليبيا حريصة على المشاركة في اللقاء المرتقب بين المجلسين، لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، خاصة قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6 قبل عدة أشهر ورفضتها بعض القوى السياسية والعسكرية الليبية.