مصدر حكومي لـ«عين ليبيا»: نُتابع وضع الجالية الليبية بأوكرانيا على مدار الساعة

أفاد مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية لـ”عين ليبيا”، بأن الحكومة اتخذت خطوات جيدة بشأن ترحيل الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا، كان أولها تشكيل لجنة من وكلاء (الخارجية، المواصلات، الداخلية، الصحة، التعليم العالي والشؤون الخارجية بالديوان، والشؤون الإدارية والمالية بالخارجية).

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى تشكيل فرق استقبال على الحدود الأوكرانية البولندية، لافتاً أن الظروف الحالية في أوكرانيا صعبة وهي في حالة حرب والسفارة هناك تواجه صعوبات.

وأوضح المصدر أن سفارات ليبيا في بولندا وسلوفاكيا قامت باستقبال الواصلين من الجالية الليبية بأوكرانيا، وقامت باتخاذ إجراءات التسكين والترحيل.

ونوه المصدر إلى أنه تم أخذ الموافقة لهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية يوم الأربعاء القادم، في سلوفاكيا، لبدء عملية ترحيل المواطنين الليبيين إلى أرض الوطن، وتخصيص مبالغ مالية طارئة بالخصوص، مشيراً إلى إتمام إجراءات الحجز الفندقي وجهوزية تذاكر الطيران الآلية، وهم يتنظرون فقط وصول المواطنين.

كما أشار المصدر إلى أن وفداً من اللجنة الحكومية سينتقل غداً إلى عين المكان في دول التجميع، وأن اللجنة تتابع الوضع على مدار 24 ساعة.

هذا وطالبت اللجنة الحكومية من الجالية الليبية بأوكرانيا أن تتواصل مع سفارات ليبيا في (بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وبيلاروسيا)، مؤكدة أن مندوبي هذه السفارات متواجدين في النقاط الحدودية.