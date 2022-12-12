مصدر دبلوماسي أمريكي: ليس لدينا نية لإعادة فتح اتفاقية لوكربي

أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي مسؤول لـ”عين ليبيا”، بأن التصريحات الأخيرة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، لم يتم تناقلها بالشكل الصحيح وتم فهمها بشكل خاطئ.

وأوضح المصدر أن السفير لم يُعلن تأييده لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإنما التقى به كرئيس وزراء مؤقت فقط، مشيرا إلى نورلاند أكد أن ليبيا لا تحتاج إلى حكومة مؤقتة أخرى.

وأضاف المصدر: “نحتاج إلى هيكل حكم شرعي ودائم بالكامل وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراء الانتخابات”.

أما فيما يتعلق بقضية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، قال المصدر: “ليس لدينا نية لإعادة فتح اتفاقية 2008 أو السعي للحصول على تعويضات مالية إضافية،،، ونحن مندهشون من أن الليبيين سيشكون من مقضاة مفجر إرهابي مشتبه فيه من خلال إجراءات قضائية مفتوحة، ويجب أن يفخروا بأن بلدهم مستعد لتقدييم جميع الجناة للعدالة””.