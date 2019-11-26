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مصدر دبلوماسي: الوفد الأمريكي أبلغ حفتر بأن حربه يجب أن تتوقف

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 نوفمبر 2019 - 21:07
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قدم حفتر اعتذاره للوفد الأمريكي على إسقاط طائرة مُسَّيرة للأفريكوم. [السفارة الأمريكية في ليبيا]
قال مصدر دبلوماسي مطلع، إن خليفة حفتر طُلِب منه القدوم القدوم على وجه السرعة إلى الأردن للقاء الوفد الأمريكي المبعوث من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الوفد الأمريكي التقى حفتر في فندق فيرمونت بالعاصمة الأردنية عمان، وأبلغه بأن حربه يجب أن تتوقف وأن يوافق على الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين أوضحوا لحفتر بأن التشكيلات المُسلحة يتم التعامل معها عبر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا وأنها ليست مبررا لهجومه على العاصمة طرابلس.

من جانبه قدم حفتر اعتذاره للوفد الأمريكي على إسقاط طائرة مُسَّيرة للأفريكوم خلال الاجتماع، بحسب المصدر.

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