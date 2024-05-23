مصدر رسمي : 70 بالمئة من المبيدات الزراعية المستخدمة في ليبيا محظورة

أعلنت لجنة الكشف على المبيدات المحظورة، أن أكثر من 70% من المبيدات الزراعية في السوق الليبية مبيدات محظورة، وغير صالحة للاستخدام.

وقال مركز الرقابة على الأدوية والأغذية، إنه بناءً على تعليمات مدير عام المركز ومدير النيابة بمكتب النائب العام، وإشراف نيابة النظام العام، وبرفقة مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي، تم تكوين فريق من مكتب تاجوراء وحدة سوق الجمعة لرقابة على الأغذية و الأدوية, للكشف على محلات بيع المبيدات الزراعية، وتبين للفريبق أن 70 % من المواد المعروضة في السوق محظورة.

وأضاف المركز، أنه تم قفل العديد من المحلات والشركات، وإحالة أصحابها الي نيابة النظام العام، بعد زيارة قام بها الفريق في مناطق النجيلة, الكريمية, قصر بن غشير, سيدي السائح, وادي الربيع, النشيع, تاجوراء, عين زارة.