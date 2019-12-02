مصدر: «عقيلة صالح» يلتقي «بن سلمان» لإتمام خطة نزع الاعتراف من «السراج» والرئاسي

أفاد مصدر مطلع بأن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، سيجتمع الاثنين خلال زيارته إلى السعودية، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإتمام خطة نزع الاعتراف عربيًا وأفريقيًا وإسلاميًا من فائز السراج والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أبلغ عقيلة بأن خطتهم تقوم على سحب برلمان طبرق الاعتراف بالسراج ثم مطالبة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون بعدم الاعتراف به.

وأشار إلى أن الرياض استدعت عقيلة صالح بشكل عاجل لتبلغه بتفاصيل خطة لسحب الاعتراف العربي والأفريقي والإسلامي من السراج والمجلس الرئاسي.

هذا ووصل رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، مساء الأحد إلى العاصمة الرياض، في زيارة التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.