مصدر لـ«عين ليبيا»: أعداد كبيرة من قوات حفتر دخلت بني وليد قادمة من ترهونة

أفاد مصدر من داخل مدينة بني وليد لـ”عين ليبيا”، بدخول أعداد كبيرة من قوات حفتر إلى المدينة قادمين من ترهونة.

وأشار المصدر إلى أن بعض العناصر غادروا إلى الجنوب، وفي الوقت نفسه توجهت مجموعة أخرى إلى مطار المدينة.

وأضاف المصدر أن مجموعة من شباب بني وليد قامت بحجز السيارات في المطار.

كما أفاد المصدر بدخول عائلات نازحة من منطقة قصر بن غشير وسوق السبت إلى بني وليد وبعضهم غادر إلى الجنوب.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد عميد بلدية بني وليد سالم إنوير، بوقوع اشتباكات اليوم بين مرتزقة الجنجاويد الموالين لحفتر مع شباب المدينة.

وقال إنوير في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إنه بعد طرد مرتزقة الجنجاويد من قِبل أهالي بني وليد انسحبوا إلى الجفرة.

أشار إلى أن الوضع الآن مستقر داخل المدينة، ويعانون أوضاعا صعبة نتيجة تزايد أعداد النازحين.

وأضاف يقول: “نتوقع قريبا تحرير ترهونة من المليشيات وعلى حكماء المدينة تجنيبها الحرب والدمار”.