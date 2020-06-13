مصدر لـ«عين ليبيا»: إعادة الإنارة لبيوت المواطنين جنوب طرابلس قد يستغرق وقتاً طويلاً

أفاد مصدر مسؤول بالشركة العامة للكهرباء لـ”عين ليبيا”، بأن عمليات إعادة الإنارة لبيوت المواطنين بجنوب العاصمة طرابلس قد يستغرق وقت طويل.

وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الصحفي، السبب إلى عدم توفر بعض المستلزمات اللازمة لذلك.

وأشار المصدر إلى أن سبب عدم توفر هذه المواد يرجع إلى عدم فتح اعتمادات للشركة من قِبل الجهات المسوؤلة.

كما طالب المصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حتى تتمكن الشركة من إصلاح كافة المحطات وتلبية طلبات جميع المواطنين المتقدمين للحصول على الإنارة في وقت قصير.

يُشار إلى أن عدد من مكونات الشبكة الكهربائبة ومحطات الكهرباء في جنوب طرابلس تعرضت لأضرار وخسائر جسيمة بسبب عدوان حفتر على العاصمة.