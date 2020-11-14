مصدر لـ«عين ليبيا»: الاتفاق على عدم تدوير المناصب بين المتصدرين للمشهد حالياً

أكد أحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس لـ”عين ليبيا”، أنه قد أصبح من المؤكد عدم تدوير المناصب بين المتصدرين للمشهد السياسي الحالي.

وأضاف المشارك الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المرشح الأولى لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي هو أ.د. مصطفى دلاف أستاذ القانون الإداري والدستوري وعضو لجنة الستين عن مدينة البيضاء، على أن يكون النائب الأول د. عبد الرحمن البلعزي من مدينة الزاوية، أما النائب الثاني من الجنوب لم يتم الاتفاق عليه بعد.

هذا واتفق المشاركون بمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، على تحديد 24 من ديسمبر العام المقبل، موعدا للانتخابات العامة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، تتمثل في إنشاء مجلس رئاسي جديد، وحكومة وحدة وطنية فاعلة وموحدة.

ووفقا للتفاهمات المبدئية في تونس فإن الانتخابات ستجري وفق قاعدة دستورية يتفق فيها مجلسا النواب والدولة مع هيئة الدستور للبت فيها خلال ستين يوما، وإذا لم يجر التوافق بشأنها يحال المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار في تونس للبت فيه.