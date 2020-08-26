مصدر لـ«عين ليبيا»: التأخير في تكليف رئيس لجهاز المخابرات له عواقب وخيمة

أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن التأخير في تكليف رئيس لجهاز المخابرات العامة له عواقب وخيمة.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”عين ليبيا”، أنه من واجب المجلس الرئاسي الإسراع بتكليف شخصية وطنية لتولي منصب رئيس جهاز المخابرات العامة تتوفر فيه المعايير الأساسية لتولي هذا المنصب من أهمها الكفاءة والخبرة وبعيدا كل البعد عن المحاصصة الجهوية وهذا ما أكده رئيس المجلس في كلمته قبل يومين.

وأضاف المصدر أن التأخير في اتخاذ هذه الخطوة قد يجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه ويتحمل المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والأخلاقية في عدم الإسراع باتخاذ هذه الخطوة.

وفي الـ10 من مايو الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وفاة رئيس جهاز المخابرات المُكلف اللواء عبد القادر التهامي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

هذا وعلمت “عين ليبيا” من مصدر مسؤول بجهاز المخابرات بأن عدد من الأسماء مرشحة لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة.

وبحسب المصدر فإن الأسماء:

د. العميد طارق زمبو.

د. بشير بعيو.

مختار ابوصاع.

عبد الحميد العالم.

مصطفى نوح.

ونوه المصدر بأن جميع المرشحين هم من العالمين بالجهاز.