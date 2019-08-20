مصدر لـ«عين ليبيا»: السفير الأمريكي يلتقي عددًا من الشخصيات الليبية في تونس

قال مصدر مطلع لـ«عين ليبيا» إن السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سيلتقي خلال الأيام القادمة بمجموعة من الشخصيات الليبية في مقر السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأضاف المصدر يتساءل:

لماذا يتسابق المسؤولين على اللقاء بسفراء الدول الأجنبية خارج العاصمة الليبية طرابلس؟.

يُشار أن السفير نورلاند، قال في وقت سابق، أنه أجرى محادثات تمهيدية مع جميع الأطراف الليبية.

وشدد السفير الأمريكي بحسب بيان نشره موقع السفارة الرسمي، على أن بلاده ترى خطرًا كبيرًا في تصعيد الهجمات على المطارات المدنية في ليبيا وقد تكون لها عواقب كارثية.