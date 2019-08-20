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مصدر لـ«عين ليبيا»: السفير الأمريكي يلتقي عددًا من الشخصيات الليبية في تونس

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 أغسطس 2019 - 22:29
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السفير أجرى محادثات تمهيدية مع جميع الأطراف. [U.S. Embassy Libya]
قال مصدر مطلع لـ«عين ليبيا» إن السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سيلتقي خلال الأيام القادمة بمجموعة من الشخصيات الليبية في مقر السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأضاف المصدر يتساءل:

لماذا يتسابق المسؤولين على اللقاء بسفراء الدول الأجنبية خارج العاصمة الليبية طرابلس؟.

يُشار أن السفير نورلاند، قال في وقت سابق، أنه أجرى محادثات تمهيدية مع جميع الأطراف الليبية.

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وشدد السفير الأمريكي بحسب بيان نشره موقع السفارة الرسمي، على أن بلاده ترى خطرًا كبيرًا في تصعيد الهجمات على المطارات المدنية في ليبيا وقد تكون لها عواقب كارثية.

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