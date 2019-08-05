مصدر لـ«عين ليبيا»: القضاء على حلم حفتر بحكم ليبيا قد يستغرق وقت أكثر من المتوقع

ذكر مصدر عسكري لـ«عين ليبيا» أن القضاء على حلم حفتر بحكم ليبيا قد يستغرق وقت أكثر من المتوقع.
وأبدى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، استغرابه من عدم فتح باب التطوع لتدريب الشباب قبل توجهم للجبهة وتعويض الشهداء منهم، وفق قوله.
وارجع المصدر سبب كثرة الضحايا إلى عدم التدريب قبل الالتحاق بالجبهات، منوهًا بأنه اصبح من الضروري أن يقوم القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، بإصدار تعليماته لرئاسة الأركان بضرورة الإشراف على إنشاء مراكز تدريب وفتح باب التطوع في المناطق العسكرية الوسطى وطرابلس والغربية.
وأضاف يقول:
كان من الأفضل أن يقوم القائد الأعلى للجيش بإصدار قرار تحت اسم غرفة عمليات تحرير طرابلس تضم كل أبناء ليبيا بدلا من إقحام المناطق العسكرية المذكورة.
هذه قارئة الفنجان هل تستطيع ان تحدد كم المدة للقضاء علي حلم الاخوان والجهوية و القبلية لحكم ليبيا؟؟؟؟ و بالمرة كم تاخد المدة علي القضاء علي خبث الليبيين
ما يفيد في البايد ترقيع.. توا عرفتم التدريب… أنضرب فيك يامطبسة… موتوا بغيظكم وأيام طغيانكم إلى زوال بإذن الله… وتوا تروموه حفتر ونلباكم من أكبر القوادة له.