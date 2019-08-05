مصدر لـ«عين ليبيا»: القضاء على حلم حفتر بحكم ليبيا قد يستغرق وقت أكثر من المتوقع

ذكر مصدر عسكري لـ«عين ليبيا» أن القضاء على حلم حفتر بحكم ليبيا قد يستغرق وقت أكثر من المتوقع.

وأبدى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، استغرابه من عدم فتح باب التطوع لتدريب الشباب قبل توجهم للجبهة وتعويض الشهداء منهم، وفق قوله.



وارجع المصدر سبب كثرة الضحايا إلى عدم التدريب قبل الالتحاق بالجبهات، منوهًا بأنه اصبح من الضروري أن يقوم القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، بإصدار تعليماته لرئاسة الأركان بضرورة الإشراف على إنشاء مراكز تدريب وفتح باب التطوع في المناطق العسكرية الوسطى وطرابلس والغربية.

وأضاف يقول: