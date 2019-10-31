مصدر لـ«عين ليبيا»: المجلس الرئاسي سيُكلف وزراء جُدد تنفيذًا لقرار إعادة هيكلة قطاع التعليم

علمت «عين ليبيا» من مصدر موثوق قريب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بأنه سيتم تكليف وزراء جدد تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019 بإعادة هيكلية وزارة التعليم.

وأوضح المصدر أن السيد عادل جمعة وكيل وزارة التعليم الحالي سيتولى حقيبة وزارة التعليم العام على أن يُكلف الدكتور طاهر بن طاهر مدير إدارة العلاقات الثقافية الأسبق ومدير الإدارة العامة للجامعات الحالي بحقيبة وزارة التعليم العالي بعد أنتهاء عمل اللجنة المُكلفة بحصر موجودات وزارة التعليم واتحاد إجراءات الفصل بما لا يتجاوز شهر من تاريخ القرار.

يُشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم “1267” لسنة 2019 بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم في ليبيا.

حيث أقر الرئاسي فصل وزارة التعليم العالي إلى وزارتين مستقلتين هما وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.

وأوعز الرئاسي في قراره بتشكيل لجنة فنية تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين في أجل أقصاه شهر من الزمن.

هذا وقام وزير التعليم عثمان عبد الجليل بتقديم استقالته من منصبه مرجعا ذلك لاعتراضه على صدور قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم الذي اتخذه المجلس الرئاسي.