مصدر لـ«عين ليبيا»: المشاركون من المنطقة الشرقية يتمسكون بأن يكون رئيس مجلس الوزراء منهم

أفاد مصدر من داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس لـ”عين ليبيًا”، بأن عددا كبير من المشاركين من المنطقة الشرقية يتمسكون بأن يكون رئيس مجلس الوزراء منهم.

وأضاف المصدر أن المشاركين من المنطقة الشرقية يتمسكون بهذا الطلب بحجة عدم تولي أحد منهم هذا المنصب طيلة 10 سنوات الماضية حيت اقتصر هذا المنصب على المنطقتين الغربية والجنوبية.

ولفت المصدر إلى أن مرشحهم يُلاقي قبولا من أغلب المشاركين في الملتقى، وفق قوله.

هذا واتفق المشاركون بمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، على تحديد 24 من ديسمبر العام المقبل، موعدا للانتخابات العامة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، تتمثل في إنشاء مجلس رئاسي جديد، وحكومة وحدة وطنية فاعلة وموحدة.

ووفقا للتفاهمات المبدئية في تونس فإن الانتخابات ستجري وفق قاعدة دستورية يتفق فيها مجلسا النواب والدولة مع هيئة الدستور للبت فيها خلال ستين يوما، وإذا لم يجر التوافق بشأنها يحال المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار في تونس للبت فيه.