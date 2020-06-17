مصدر لـ«عين ليبيا»: تركيا تُقيل مبعوثها الخاص إلى ليبيا

أفاد مصدر مطّلع لـ«عين ليبيا»، بأن تركيا‬⁩ أقالت مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر.

‏وأوضح المصدر أن سبب إعفاء أمر الله إيشلر من مهامه يأتي بعد إدلائه بتصريحات بأنه تم قبول عقيلة صالح كبديل لخليفة حفتر، وأيضا لتواصله مع رئيس تحالف القوى الوطنية، عبدالمجيد مليقطة، دون إذن مسبق.

وفي وقت سابق، قال المبعوث التركي إلى إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن تركيا تريد أن يمثل رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح كتلة المنطقة الشرقية بدلاً من خليفة حفتر خلال المفاوضات القادمة.

وفي تصريح لموقع ميديل إيست آي البريطاني، قال المبعوث التركي إن حفتر دكتاتور فاشل رفض مرارا الالتزام بوقف إطلاق النار خلال العام الماضي، وهو على وشك أن يفقد الدعم الروسي، وفق قوله.

وأشار المبعوث التركي إلى أن مصر قد تبدأ في المساهمة في المفاوضات السياسية من خلال التواصل مع حكومة الوفاق وإزالة مخاوفها الأمنية المشروعة.