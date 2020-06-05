مصدر لـ«عين ليبيا»: حفتر يُبلغ عقيلة في القاهرة تراجعه عن التفويض

أفاد مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا”، بأن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح التقى بخليفة حفتر في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة.«»

وأكد المصدر أن حفتر قد أبلغ عقيلة بأنه ليس له علاقة بالجوانب السياسية في إشارة واضحة بإلغاء بيان التفويض.

وأشار المصدر إلى أن عقيلة لا يثق في المشير، حسب قوله.

وفي وقت سابق، وصل إلى القاهرة خليفة حفتر، ورئيس مجلس نواب طبرق عقلية صالح لبحث المستجدات العسكرية في ليبيا.

وقالت مصادر من القاهرة، إن مصر استدعت حفتر وعقيلة صالح لإجراء مباحثات برعاية المخابرات المصرية.

ويأتي وصول حفتر وعقلية صالح بعد الهزائم التي شهدتها قوات حفتر، والتي انتهت بخروجها من المنطقة الغربية.