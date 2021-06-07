مصدر لـ«عين ليبيا»: رئيس الحكومة لن ينتظر مجلس النوّاب لاعتماد الميزانية

أفاد مصدر قريب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأن الأخير أصبح مقتنعا بأن ما يقوم به مجلس النواب من عرقلة واستفزاز الهدف منه إفشال وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المصدر لـ”‘عين ليبيا” الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي، أن الدبيبة سوف يمضي قدما بالتعاون مع المجلس الرئاسي في العمل على تحقيق أهداف حكومته من خلال الاستفادة من نص معتمد في الاتفاق السياسي بخصوص الترتيبات المالية وبهذا يستطيع اعتماد ميزانية هده السنة 2021.

واختتم المصدر بالقول، إنه في حالة اعتماد الميزانية من قِبل مجلس النواب فأنه يمكن إجراء التسويات اللازمة للميزانية هذه السنة علما بأن مجلس النواب لم يعتمد ميزانية السنوات الخمس الأخيرة.

وفي 25 مايو الماضي، عقد مجلس النواب جلسته الرسمية بمدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني احميد حومة.

وبحسب ما أفاد آنذاك، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المجلس استمر في مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021م، وبذلك عُلَّقت الجلسة ولم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة حتى الآن.