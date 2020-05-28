مصدر لـ«عين ليبيا»: قرار إعفاء وزير الاقتصاد لم يُعمم بعد

أكد مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والصناعة لـ«عين ليبيا»، أن قرار إعفاء الدكتور علي العيساوي من مهامه كوزير الاقتصاد المفوض، قد وقع لكن لم يتم تعميمه حتى الآن.

وأوضح المصدر أن عدم التعميم قد يُفهم منه جس النبض لمعرفة ردود الفعل على هذا القرار.

هذ ولم تتمكن «عين ليبيا» من الحصول على تصريح من الوزير حتى الآن بسب مشاغله والاجتماعات التي يعقدها حالياً.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، القرار رقم 376 لسنة 2020، بشأن إعفاء وزير مفوض وتكليف بمهام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إعفاء وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي من مهامه كوزير.

ونصت المادة 2 من القرار، على تكليف فرج بومطاري، وزير مفوض للاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مهامه وزيراً مفوضاً للمالية بحكومة الوفاق الوطني.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي كلف في يوليو 2018 علي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، وفرج عبد الرحمن عمر بومطاري بمهام وزير المالية.