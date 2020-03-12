مصدر لـ«عين ليبيا»: لا وجود لمريض لدينا مُصاب بـ«كورونا» في مستشفى النفط «كلينكا»

دعت إدارة المستشفى الجميع إلى التواصل معها للتأكد من الشائعات قبل نشرها. [سوشيال ميديا]

نفت إدارة مستشفى النفط “كلينيكا” بالعاصمة طرابلس، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود مريض لديها مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإدارة في تصريح لـ«عين ليبيا»، أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا.

وطالبت إدارة المستشفى جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نقل الأخبار لعدم إثارة البلبلة والهلع بين المواطنين.

كما دعت الإدارة الجميع إلى التواصل مع إدار مستشفى النفط للتأكد من الشائعات قبل نشرها، مؤكدة احترامها وتقديرها لدور الإعلام والإعلاميين في إيصال الحقيقة للمواطنين.

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