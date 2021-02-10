مصدر لـ«عين ليبيا»: وكيل التعليم يُخالف قرارات الوزير

أفاد مصدر مسؤول بوزارة التعليم بحكومة الوفاق لـ”عين ليبيا، بأن وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي أيمن مفتاح القماطي قد طلب من رؤساء الجامعات الذين تم إعفائهم من مناصبهم من قِبل وزير التعليم المُكلف د. محمد عماري زايد بعدم التسليم واعتبار قرار الوزير كأن لم يكن في مخالفة صريحة لكافة القوانين وتجاوز غير مبرر من قِبل الوكيل.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي، أن هذا الأمر قد سبب إرباك في الجامعات التي تم تكليف رؤساء جدد لها حتى وصل الأمر بقفل بعضها.

وأشار المصدر إلى أن وزير التعليم اكتفى بإرسال رسالة توبيخ للوكيل طالبًا منه إلغاء رسالته وعدم تكرار مثل هذه التصرفات.

ووصف المصدر أن هذا الإجراء الذي قام به الوزير هزيل، حسب وصفه، وقال: “كنا نتوقع إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق حتى يكون عبرة لغيره”.