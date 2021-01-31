مصدر: مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي

أفاد مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق، بأن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة العمل عن المصدر قوله، إن المرتبات جهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا إن لا يُنفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس.

يذكر بأن المجلس الرئاسي أقر بموجب القرار رقم 15 في 30 ديسمبر الماضي 2020 زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.