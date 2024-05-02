مصدر مصري يتحدث عن تقدم في مفاوضات الهدنه في قطاع غزة

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.

وعقد مسؤولون مصريون على مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء محاولة لحشد موقف دولي يدعم جهود حلحلة الصراع القائم في غزة.

وبحسب “سكاي نيوز” وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، مطلع الاسبوع وفق ماذ كر مصدر مصري رفيع المستوى.

من جهة أخرى كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ “سكاي نيوز عربية”، أن الورقة التي تصيغها السداسية العربية تتضمن خريطة طريق من 4 مراحل وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن هذه المساعي ترمي للوصول إلى اتفاق يتجاوز به الفلسطينيين اتفاق أوسلو، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.

وحسب المصدر الفلسطيني تقوم خارطة الطريق على 4 مراحيل هي:

ــ إعادة حكم السلطة الفلسطينية في غزة.

ــ وضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية بما فيها إعادة هيكلة أجهزة الأمن.

ــ إطلاق مفاوضات بخصوص قضايا الوضع النهائي مثل القدس، والحدود واللاجئين والمياه.

ــ الإعلان عن استقلال فلسطين وبعدها التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وأكد المصدر الفلسطيني، أن السعودية طلبت من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض تقديم ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، غير أنه لم يعط إجابة على الورقة العربية وأبدى اعتراضا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل أمس الاربعاء، لعقد اجتماعات مع قادة إسرائيل، والزيارة هي السابعة التي يقوم بها بلينكن منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.

وبعد حوالي 7 أشهر من القصف الإسرائيلي قتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، وأصيب عشرات الآلاف ودمرت البنية التحتية في قطاع غزة.