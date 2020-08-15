مصدر أمني يُناشد «باشاغا» بمحاربة الفساد والجريمة في المنطقة الغربية

ناشد مصدر مسؤول أمني، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بضرورة التدخل لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة في المنطقة الغربية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه لأسباب قال إنها أمنية في حديث لـ”عين ليبيا”، أن الفساد الإداري والأمني والجريمة المنظمة استفحل في المنطقة بشكل كبير وخطير.

وقال مخاطباً وزير الداخلية: “فرصة أخيرة يا وزير الداخلية وأثبت أنك حقيقي في محاربة الفساد والجريمة المنظمة، لديك مدير أمن منطقة الزاوية يتبعك يضغط بحسب بلاغ النائب العام على أحد المصارف بطرابلس لتمرير مواضيع بقيمة أكثر من 12 مليون دولار لدولة الإمارات تتعلق بشركات موقوفة من قِبل النائب العام بتهمة غسيل الأموال والضرر بالاقتصاد الليبي.

هذا و التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين الماضي، بالعاصمة طرابلس، مع الوكلاء ورؤساء الهيئات والإدارات والمصالح الأمنية ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب ومدراء الأمن بالمديريات.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده، في كلمة له خلال اللقاء، بأن حكومة الوفاق الوطني أمام مرحلة صعبة لم تنتهي بعد.

وشدّد الوزير على ضرورة محاربة الفساد ووضع قواعد سليمة للدولة الديمقراطية. وكشف وزير الداخلية بأن الوزارة مستعدة للتعاقد مع شركات التدقيق المالي، وأن الوزارة ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني للوصول إلى إدارات وأجهزة ومصالح وأقسام نزيهة داخل الوزارة. كما كشف الوزير بأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومصرف ليبيا المركزي حول غسيل الأموال والجريمة المنظمة. وقال باشاغا: “سأصدر قرارات بإيقاف كافة الإجراءات المالية والإدارية لأي مديرية أمن أو أجهزة أمنية غير منصاعة لأوامر وزارة الداخلية مع ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المعمول بها داخل الوزارة”.