مصدر ينفي وجود اشتباكات مسلحة في مدينة سبها

نفى مصدر ما تداولته صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، حول نشوب اشتباكات مسلحة في مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وقال الناشط السياسي والإعلامي بالجنوب سليمان خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إنه لا صحة للمعلومات المنشورة والمتداولة من قِبل مدونين حول اندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة سبها.

وأكد أنه شخصيا قام بجولة في المدينة وضواحيها، وقال: “كل الأمور عادية، والهدوء يسود بشكل واضح”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر العميد احميد العطايبي آمر اللواء السادس مشاة التابع لحكومة الوفاق الوطني، بياناً داخل مقره وسط مدينة سبها، أكد من خلاله على دعم علي كنه آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.