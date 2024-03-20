مصراتة.. احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية ومطالبات بحكومة موحدة

شهدت مدينة مصراتة، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مظاهرات عارمة جابت شوارع المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتنديدا بقرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي.

فيديو | مظاهرات في مدينة #مصراتة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وتنديدا بقرار ضريبة الدولار الأمريكي. pic.twitter.com/o2mB8uwwkL — عين ليبيا (@EanLibya) March 19, 2024

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تُطالب برحيل كافة الأجسام السياسية الحالية بمن فيهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأعرب المتظاهرون في بيان أصدروه من أمام قاعة الشهداء، عن استنكارهم للتخبط في السياسات النقدية والاقتصادية وانعدام القرارات الواحدة للدولة الليبية، والصراع السياسي في كل ربوع ليبيا، وإهدار الأموال من كافة الأجسام السياسية بدون رقيب ولا حسيب وإنفلات المساءلة عن الحكومات.

وحمَّل المتظاهرون كافة الأجسام السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تردي المستوى المعيشي للمواطن وعدم وجود استقرار اقتصادي في البلاد.

وأعلن المتظاهرون عن رفضهم لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر صرف الدولار الأمريكي.

وطالب بيان المتظاهرين الجهات القضائية بمحاسبة كافة الأجسام السياسية في شرق وغرب ليبيا على إهدار الأموال بدون رقيب ولا حسيب.

كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة موحدة في البلاد لمنع إهدار الأموال واستنزاف احتياطي الدولة.

وهدد المتظاهرون بتصعيد حراكهم إلى عصيان مدني شامل إلى حين تحقيق مطالبهم.