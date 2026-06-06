وزير الشباب يتوّج بطل كأس ليبيا لـ«سباق الخيل» في مصراتة

شارك وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، في مراسم تتويج بطل كأس ليبيا لسباق الخيل 2026، خلال نهائيات البطولة التي أُقيمت بمضمار مدرسة شهداء مصراتة للفروسية، وذلك تلبيةً لدعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل.

وبحسب وزارة الشباب، شهدت المنافسات حضور وكيل عام وزارة العدل علي اشثيوي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى ليبيا، في أجواء رياضية اتسمت بالتنافس والحضور الجماهيري اللافت، ما عكس حجم الاهتمام المتزايد برياضة الفروسية وسباقات الخيل في البلاد.

وجمعت البطولة فرسانًا وملاك خيل من مختلف المناطق الليبية، حيث تنافس المشاركون على لقب كأس ليبيا لسباق الخيل في نسخة عام 2026، ضمن مشاركة واسعة أبرزت تنامي الاهتمام برياضات الفروسية وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية الوطنية.

وفي ختام المنافسات، توّج وزير الشباب الفائز بلقب كأس ليبيا لسباق الخيل 2026، مشيدًا بالمستوى الفني الذي ظهرت به البطولة، وبالإقبال الكبير الذي سجلته مختلف المناطق الليبية على المشاركة في هذا الحدث الرياضي.

وأكد الوزير أن وزارة الشباب تواصل دعم الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية المتنوعة، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية بين الشباب، إلى جانب توفير البيئة الملائمة لاكتشاف المواهب ورعايتها في مختلف المجالات الرياضية والشبابية.

وتحظى رياضة الفروسية وسباقات الخيل بمكانة خاصة في ليبيا، إذ تشهد السنوات الأخيرة تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الهادفة إلى المحافظة على هذا الموروث الرياضي وتعزيز حضوره بين فئات الشباب، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة في المناشط الشبابية بمختلف أنحاء البلاد.