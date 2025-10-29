مصراتة تستضيف «المنتدى المصرفي لتقنيات الخدمات المالية والابتكار الرقمي»

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عن انطلاق فعاليات المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال في دورته الثالثة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2025 بمعرض مصراتة الدولي، بتنظيم شركة دانا للمعارض والمؤتمرات وإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأكدت الهيئة أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين المالي والتقني، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التحول الرقمي والخدمات المصرفية المبتكرة، بمشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية والشركات التقنية المحلية والدولية.

وأوضحت الهيئة أن إشرافها على هذا الحدث يأتي ضمن جهودها لدعم الفعاليات الاقتصادية والتقنية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في ليبيا، مشيرة إلى أن المنتدى سيشكل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة المستقبلية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار المصرفي.