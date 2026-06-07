مصراتة تعلن عطلة رسمية احتفالاً بتتويج «السويحلي» بالدوري الليبي

أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية مصراتة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ديوان المراقبة، وذلك احتفاءً بتتويج نادي السويحلي بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضحت المراقبة أن القرار جاء عقب التشاور والتنسيق مع المجلس البلدي مصراتة، تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها المدينة بعد الإنجاز الذي حققه النادي بتتويجه بطلاً للدوري الليبي.

وفي إطار الترتيبات المرتبطة بالعطلة، أفادت مراقبة التربية والتعليم بأن امتحان مادة اللغة الإنجليزية سيُجرى مع امتحان مادة الكتابة يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو الجاري، وفق الجدول المعدل للامتحانات.

وتقدمت المراقبة بأصدق التهاني والتبريكات إلى إدارة نادي السويحلي والجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي، مشيدةً بالإنجاز الذي حققه الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي، ومتمنيةً له مزيداً من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا القرار في ظل أجواء الاحتفال الواسعة التي تشهدها مدينة مصراتة عقب تتويج السويحلي بلقب الدوري الليبي الممتاز، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل النادي بعد سنوات من المنافسة في المسابقة المحلية.