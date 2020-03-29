مصراتة تُطالب الرئاسي بقطع علاقته مع مصر والإمارات والسعودية

أبدت غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة استغرابها من تقصير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دعم الجبهات، ومحاور القتال؛ لحسم المعركة.

جاء ذلك في بيان للغرفة، اليوم الأحد، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

وأشار البيان إلى دعم من وصفها بـ”دول محور الشر” والذي تقوده دول الإمارات ومصر والسعودية لخليفة حفتر في عدوانه على الحكومة الشرعية في ليبيا، منوهاً بأنها شريكة في قتل الليبيين وتهجير العائلات، وذلك بدعمه بالسلاح والذخائر.

وحمَّلت الغرفة المجلس الرئاسي كامل المسؤولية في عدم اتخاذه أي خطوات جادة وملموسة تجاه هذه الدول بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وسحب السفراء من كل الدول الداعمة لحفتر.

كما حمَّلت غرفة طوارئ مصراتة المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين وإيقاف هذا العدوان الذي تشارك فيه دول أعضاء في الأمم المتحدة وتخرق قرارات مجلس الأمن، وتشارك في إراقة دماء الليبيين.

ودعت الغرفة البعثة الأممية في ليبيا إلى سرعة التخلي عن حيادها المجحف والقيام بمهمتها وفق ما تقتضيه القيم والأعراف الإنسانية والدولية، بحسب البيان.

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