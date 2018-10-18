مصراتة.. لقاء تعريفي بمشروع المنطقة الحرة ورؤيتها للجنوب الليبي

عُقد صباح الخميس بقاعة التدريب بالمنطقة الحرة، لقاء تعريفي بمشروع المنطقة الحرة ورؤيتها للجنوب الليبي، وتحديداً ببلدية غات، بحضور وفد البلدية برئاسة عضو المجلس البلدي أحمد بن مولاي.

حيث تضمن اللقاء عرض تعريفي بأهداف المنطقة ببلدية غات وفق الدراسات المعدة ومتطلبات تنفيذ ذلك، بهدف تبادل الآراء والآفكار، وتجميع الملاحظات والمقترحات وصولاً إلى إبرام مذكرة تفاهم مع البلدية ينطلق منها، بما يمكن المنطقة الحرة من استكمال الإجراءات وفقاً للتشريعات وبمعية جهات الاختصاص.

وبدعوة كريمة من إدارة المنطقة، حضر اللقاء عن المجلس البلدي مصراتة عضوه محمد التومي، والذي أكد في كلمته أن هذا المشروع يتطلب تكاثف الجهود والتواصل والدعم والمتابعة من السلطات المحلية، للمساهمة في إنجاحه لما يحققه من تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، والدولة الليبية ككل.

مشيراً إلى أن مشروعات المنطقة الحرة تفتح آفاق كبيرة في اتجاه العمق الإفريقي، كما تم على هامش هذا اللقاء مناقشة جملة من المواضيع التي تهم البلديتين في إطار العمل المحلي.