«مصراته» تحتضن نهائيات الدور الخماسي وكأس ليبيا لـ «كرة الطائرة»

تنطلق اليوم الأربعاء بمدينة مصراتة، منافسات نهائيات الدور الخماسي للتتويج ببطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة، وتعقبها منافسات نهائيات كأس ليبيا.

هذا وجرى مساء أمس، في قاعة فندق التاج بالمدينة، الاجتماع الفني ومراسم إجراء القرعة بحضور رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، ورئيس اللجنة العليا للبطولة وهبي زوبي، ورئيس اللجنة المشرفة للبطولة خيري دوة، ورئيس لجنة تنظيم المسابقات وجدي القمبري، ورؤساء اللجان باتحاد كرة الطائرة ومندوبي الأندية المتأهلة.

وبحسب وكالة “وال”، جاءت نتائج قرعة المباريات على النحو التالي:

يلتقي في لقاء الافتتاح فريقا الأهلي بنغازي وصاحب الضيافة السويحلي، والجزيرة يواجه الاتحاد المصراتي.

تستمر المنافسات يوم الخميس، بلقاء السويحلي والجزيرة، يليه لقاء ديربي بنغازي بين الجارين النصر والأهلي بنغازي.

مباريات السبت، فيها الجزيرة يلتقي النصر، يليها لقاء ديربي مصراتة بين الاتحاد المصراتي والسويحلي.

في حين لقاءات الأحد النصر يلتقي الاتحاد المصراتي، والأهلي يلتقي الجزيرة.

مساء الإثنين، الاتحاد المصراتي يستقبل الأهلي بنغازي، والسويحلي يلتقي النصر.

في المقابل، أسفرت قرعة نهائيات الكأس عن مواجهة الجزيرة والنصر في الثامن من شهر مايو.

فيما سينتظر السويحلي الذي تأهل إلى نهائي الكأس بالقرعة، ويلتقي مساء الخميس التاسع من مايو الفائز من لقاء الجزيرة والنصر.

مصراته تحتضن نهائيات الدور الخماسي وكأس ليبيا لكرة الطائرة مصراته 30 أبريل 2024 (الأنباء الليبية) – تنطلق يوم غد… تم النشر بواسطة ‏وكالة الأنباء الليبية‏ في الثلاثاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٤