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مصرع أجانب بحادث سير مروّع في مصر

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 ديسمبر 2019 - 18:06
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حادث تصادم حافلتين على طريق العين السخنة. [نيوز]

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، صباح السبت، في حادث تصادم مروّع بين حافلتين على طريق العين السخنة – الزعفرانة.

وأفاد مصدر مسؤول  بأن الحادث وقع بين حافلتين، إحداهما سيارة نقل، والأخرى خصوصي في منطقة وادي الدوم.

ووفق مصدر أمني مصري فإن من بين الضحايا عدد من السياح الأجانب، وتحديدا من الصين والهند، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وإخطار سفارات بلادهم.

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 وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة، وأنه أجريت لبعضهم عمليات جراحية عاجلة.

وبحسب المصدر، فإن قيادات من أمن السويس والمرور، انتقلت إلى موقع الحادث، ورفعت آثاره

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