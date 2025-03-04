مصرع العشرات بحادث سير «مأساوي» في بوليفيا

لقي ما لا يقل عن 31 شخصًا مصرعهم نتيجة حادث سير في جنوب بوليفيا، حيث اصطدمت حافلة بشاحنة في منطقة جبلية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “وقع الحادث صباح الاثنين على الطريق الواصل بين مدينتي أورورو وبوتوسي، حيث أدى اصطدام الشاحنة بحافلة ركاب إلى انقلاب الأخيرة وسقوطها في وادٍ بجانب الطريق بعمق نحو 500 متر”.

وأكدت الشرطة المحلية “مصرع 31 شخصًا وإصابة 22 آخرين بجروح، وأضافت أنها احتجزت سائق الشاحنة وفتحت تحقيقًا في الحادث”.

وقدم رئيس البلاد “لويس آرسي” التعازي لعائلات الضحايا، ودعا إلى “التحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث”.

يذكر أن “هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية في بوليفيا، حيث اصطدمت حافلتان بالقرب من مدينة أويوني في جنوب البلاد يوم 1 مارس، مما أسفر عن مصرع 37 شخصًا”.