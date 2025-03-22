مصرع رجلي إطفاء وإجلاء المئات.. حرائق غابات مدمّرة في كوريا الجنوبية

قتل رجلا إطفاء وتم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم، جرّاء حرائق غابات مدمّرة في كوريا الجنوبية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “يكافح عمال الطوارئ لاحتواء أكثر من 30 حريق غابات أججتها الرياح الجافة”.

ووفقا لحكومة مقاطعة جنوب جيونغ سانغ، “اندلعت أكبر الحرائق في المناطق الجنوبية الشرقية، بما في ذلك مقاطعة سانشيونغ الريفية، حيث فر 260 شخصا إلى ملجأ مؤقت، فيما امتدت النيران عبر التلال المحيطة، وتم العثور على رجلي إطفاء متوفين، بينما لا يزال رجل إطفاء آخر وموظف حكومي في عداد المفقودين بعد أن حاصرتهما ألسنة اللهب التي كانت تنطلق بسرعة مدفوعة برياح قوية في المنطقة”.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، قالت حكومة المقاطعة إن “رجال إنقاذ انتشلوا خمسة من عمال الطوارئ، يتلقون الآن العلاج من إصاباتهم”، من جهتها، أوضحت إدارة الغابات الكورية أن “حرائق الغابات في “سانشيونغ” أتت على أكثر من 500 هكتار (1200 فدان)، وتم نشر ما يقرب من 1600 عامل طوارئ والدفع بـ35 طائرة مروحية وبعشرات المركبات، ولكن لم يتم احتواء سوى 35% من الحرائق بسبب التضاريس الجبلية الوعرة والرياح الشديدة في المنطقة”.

지금 산불이 동시다발적으로 발생하고 있습니다.

지금까지 소방대원 2명이 사망하고 2명이 실종된 것으로 확인됐고,



재난사태 선포랑 국가 소방동원령도 발령됐습니다. pic.twitter.com/srjkE2MwWa — 효율성 (@effective106439) March 22, 2025

Deadly wildfire in #SouthKorea

A devastating forest fire in Sancheong County, South Gyeongsang Province, has claimed the lives of two firefighters, with two others still missing

Over 200 people have been forced to evacuate as the blaze continues to rage. pic.twitter.com/vurDEQoh93 — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 22, 2025