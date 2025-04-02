مصرع سودانيين بحادث سير في الكفرة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ “الكفرة”، “مصرع شخصين من الجنسية السودانية وإصابة أربعة آخرين، جراء انقلاب سيارة شمال مدينة الكفرة”.

وأوضح الجهاز، “أنه تم التعرف على هوية أحد الضحايا، ويدعى إدريس هارون إدريس عبدالكريم، من مواليد 2007، فيما لا تزال هوية المتوفى الثاني مجهولة حتى الآن، أما المصابون، فقد تم تحديد هوية عيسى المهدي عيسى حمودة، مواليد 2005، ومهند صديق آدم حسن، مواليد 2006، بالإضافة إلى سائق السيارة، وهو ليبي الجنسية يدعى منير عاشور آدم، الذي نجا من الحادث دون إصابات خطيرة”.