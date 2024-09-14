مصرع لاعب سوداني بحادث سير جنوب الكفرة

توفي لاعب نادي الزومة السوداني إبراهيم حسين حميدان في حادث سير مأساوي بمنطقة العوينات، جنوبي الكفرة.

ونقل موقع (winwin) عن مصدر، أن حادث السير المأساوي وقع للّاعب السوداني إبراهيم حسين أمس الجمعة في منطقة العوينات، وهو في طريقه للتوقيع مع أحد الأندية في ليبيا.

وفرضت الظروف الأمنية غير المستقرة التي تمر بها السودان منذ منتصف أبريل 2023 إلى توقف نشاط الكروي في البلاد، وقضت على أحلام العديد من اللاعبين الشباب، ومن بينهم اللاعب إبراهيم حسين الذي اضطر للسفر برًّا لليبيا بالسيارة من أجل الاحتراف هناك.

وفي بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نعى نادي الزومة السوداني وفاة لاعبه إبراهيم حسين، وذلك بالقول: “بمزيد من الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة نادي الزومة الرياضي الثقافي الاجتماعي اللاعب السوداني ذا الأخلاق الرفيعة، إبراهيم حسين حميدان، والذي توفي بالقرب من الحدود الليبية إثر حادث سير مؤلم”.