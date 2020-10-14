مصرع 20 شخصاً بانفجار صهريج لنقل الوقود «بنيجيريا»

صحيفة ” ديلي بوست” النيجيرية، قالت إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم في حادث وقع على طريق سريع للسيارات، في جنوب غرب البلاد.

وأشارت الصحيفة، امس الثلاثاء، إلى أن الحادث نجم عن انفجار صهريج لنقل الوقود.

ونقلت الصحيفة، عن المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة المرور على الطرق السريعة في نيجيريا، أغنس أوجونجبيمي: “لقد فقد السائق الذي كان يقود الصهريج المحمل بوقود الديزل، السيطرة على الشاحنة التي انقلبت وانفجرت”.

وأضافت: “تضررت خلال الحادث، 8 سيارات، احترقت كلها بالكامل”.

ونوهت بأن، الحادث وقع بعد ظهر يوم 12 أكتوبر، على طريق “إليسا أكوري” السريع بولاية أوسون. ونقل الجرحى الى المستشفى حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.