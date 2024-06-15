مصرع 3 إسرائيليين بحادث سير في شرف الشيخ

لقي 3 إسرائيليين مصرعهم، اليوم السبت، في حادث سير قرب شرم الشيخ في مصر.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، “وقع اليوم (السبت) في ساعات الصباح حادث سيارة خطير لقي فيه 3 أفراد من عائلة إسرائيلية مصرعهم وأصيب آخرون”.

وأضاف البيان: “كانت الأسرة مسافرة بمنطقة نويبع في مصر، وتتعامل السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية مع الحادث، وتعمل مع السلطات المصرية على نقل جثث القتلى إلى إسرائيل، فضلا عن مساعدة الجرحى في المستشفيات”.

وقالت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية إن الضحايا زوج وزوجة وابنتهما الرضيعة البالغة من العمر شهرين، بينما أصيب طفلاهما الآخران ويخضعان للعلاج.